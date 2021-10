Están rifando un increíble Xbox Series X de Guardians of the Galaxy y así puede ser tuyo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Esta semana se estrenará Marvel’s Guardians of the Galaxy, un nuevo juego AAA de Square Enix que nos llevará por la galaxia en aventuras con Peter Quill y el resto de los tripulantes de la Milano. Es probable que estés muy emocionado por este lanzamiento, ¡hasta Xbox lo está! Como prueba tenemos que regalará un Xbox Series X de Guardians of the Galaxy que puede ser tuyo.

Lo que pasa es que Microsoft preparó otra rifa en Twitter. En esta ocasión para regalar un Xbox Series X edición especial con temática de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Se trata de un diseño que no estará a la venta y el cual tiene un diseño inspirado en el diseño visual de este proyecto de Eidos Montreal.

¿Quieres verlo? Entonces no te contamos más y te dejamos las imágenes a continuación:

¿Cómo conseguir el Xbox Series X de Guardians of the Galaxy?

Si te gustó esta consola es muy probable que quieras tenerla. Es por esto que debes saber que hay una manera en la que puede ser tuya. Lo mejor de todo es que no tendrás que gastar ni un solo peso para poder participar.

¿A qué nos referimos? Que Xbox está rifando esta edición especial y exclusiva de Xbox Series X con temática de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Para que sea tuyo solo debes seguir los siguientes pasos:

Vivir en una región con soporte oficial de Xbox LIVE

Seguir a la cuenta oficial de Xbox

Dale RT al tweet que presentamos abajo junto con el hashtag #XboxSweepstakes

Te recordamos que aquí puedes ver todas las bases del concurso.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Piensas participar para llevarte este Xbox Series X? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará el 26 de octubre a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre este proyecto si haces clic aquí.

