RUMOR: Warner trabaja en su propio Smash Bros. con Shaggy, Gandalf y más

Super Smash Bros. es una de las franquicias más fuertes dentro de la industria. Es tanto el éxito que obtiene con cada una de sus entregas que ya existen otros juegos inspirados en el título de Nintendo. Uno de ellos es Nickelodeon All-Star Brawl, que se acaba de estrenar hace poco, y ahora surgió el rumor de otro juego similar, pero hecho por Warner Bros., que incluiría a personajes reconocidos como Batman y Shaggy.

Super Smash Bros. Ultimate acaba de recibir a su último personaje DLC y ha bajado el telón después de 3 años de trabajo desde su lanzamiento. Sin embargo, los fans del género podrían tener la posibilidad de recibir un juego similar pero con caras conocidas de Warner Bros..

Dicho rumor, publicado en Reddit, afirma que dicha compañía utilizará sus potentes IP para encontrar la fórmula mágica que logre retar a la saga de Nintendo, información respaldada por el conocido Jeff Grubb, aunque aclaró que aún no se sabe quién está a cargo del proyecto.

This WB platform fighter is real, but it is not a Netherrealm game. Come on. https://t.co/WkMiKf4dTH