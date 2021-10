Mario Party Superstars advierte que uno de sus minijuegos puede causar lesiones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Mario Party Superstars llegará a las tiendas el próximo viernes 29 de octubre y permitirá a los jugadores disfrutar 100 minijuegos clásicos de toda la franquicia. Para sorpresa de muchos, uno de los desafíos más controversiales estará de regreso en esta nueva entrega, aunque en esta ocasión Nintendo tomó precauciones.

En específico, el minijuego Tug o 'War, el cual apareció por primera vez en el Mario Party original de Nintendo 64, regresará para este nuevo título con una advertencia adjunta para evitar que los usuarios se lastimen o dañen los Joy-Con.

Para aquellos que lo desconozcan, el minijuego consiste en un enfrentamiento 1vs 3 donde cada bando intenta jalar al otro hacia el barranco. Para lograr esa meta es necesario girar lo más rápido posible el stick del control, algo que, en teoría, se debe hacer con el pulgar. Sin embargo, los jugadores descubrieron que la forma más efectiva para ganar es emplear la palma de la mano.

Sin embargo, Tug o 'War fue todo un problema para los padres de familia durante los años 90. Lo que pasó es que los niños sufrieron cortes y quemaduras en las palmas por girar la palanca. La situación llegó a ser noticia nacional y Nintendo tuvo que ofrecer guantes protectores a cualquiera que los quisiera.

Con un historial tan turbulento, llama la atención que Nintendo tomara la decisión de agregar este controversial minijuego a Mario Party Superstars con el esquema de control original.

Eso sí, los desarrolladores no quisieron arriesgarse y agregaron una advertencia en la descripción del minijuego donde afirman que, para evitar irritación en la piel o dañar el stick del control, los jugadores deben abstenerse de utilizar la palma de la mano.

THEY'RE BRINGING THE ORIGINAL CONTROLS FOR THIS GAME BACK, JUST WITH A PALM WARNING? NOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/NUZUkguvqk