League of Legends no tendrá chat de voz gracias a los jugadores tóxicos

Por desgracia, League of Legends es infame por tener una de las comunidades más tóxicas de toda la industria. Obviamente, hay jugadores muy amables y respetuosos, pero es innegable que también hay muchos que no dudan en acosar o insultar a otros usuarios y es relativamente común encontrarlos en las partidas. Por ello, Riot Games tomó la decisión de no implementar una útil herramienta de comunicación.

A través de una publicación en reddit, Jordan Checkman, jefe de diseño especializado en los sistemas de comportamiento de League of Legends, habló recientemente sobre los peligros inherentes de implementar un chat de voz general en el popular MOBA.

Debemos recordar que el videojuego tiene el sistema Leaguevoice, el cual permite que jugadores de un grupo puedan conversar. Así pues, actualmente no existe una herramienta de comunicación por voz que permita hablar con personas desconocidas o pertenecientes al equipo rival.

League of Legends se despide del chat de voz

Jordan Checkman reiteró que League of Legends no tendrá chat de voz debido a la toxicidad presente en la comunidad. Explicó que cuanto mejor es la herramienta de comunicación, más poderosa es como medio de comportamiento disruptivo. Por otra parte, afirma que la voz puede resultar más dañina y perturbadora para los grupos marginados.

Por supuesto, el trabajador de Riot Games hizo hincapié que moderar los chat de voz es una labor mucho más compleja. Eso sí, asegura que en el futuro buscarán nuevas herramientas de comunicación que no tengan el mismo potencial tóxico que el chat de voz, aunque no reveló más detalles al respecto.

Las declaraciones de Jordan Checkman llegan poco tiempo después de que Riot Games diera a conocer que removerá el chat general de League of Legends en algunas regiones durante un periodo de prueba.

Pero cuéntanos, ¿crees que es una buena idea que el MOBA no tenga un chat de voz general? Déjanos leerte en los comentarios.

League of Legends está disponible para PC y Mac. Encontrarás más información sobre este popular título free-to-play si das clic aquí.

