¡Adiós formato físico! Casi 80% de ventas de FIFA 22 en Reino Unido fueron digitales

Seguro en alguna ocasión habrás visto algún meme o imagen en franca alusión a la idea de que las entregas de FIFA no son más que un copia y pega del año anterior, con pilas de ellas en algún espacio. Pues bien, esas capturas podrían dar cuenta de nada más que pura historia y no solo porque es posible que FIFA no exista más como lo conocemos, sino porque es una de las que claramente exponen la transición hacia el formato digital en cuanto a formas de consumo masivas.

Los jugadores de FIFA a se inclinaron hacia el formato digital

La firma de análisis de mercado en Reino Unido, GSD, presentó a través de Gamesindustry.biz su reporte correspondiente con las ventas de juegos en formato físico y digital durante septiembre de 2021. De inicio, el primer dato que llama la atención tiene que ver con FIFA 22, cuyas ventas de lanzamiento en formato físico cayeron 34% respecto al año pasado pero las digitales fueron a la alza por 37%, de manera que el resultado total indica que el debut de FIFA 22 registró 77% de ventas digitales en este mercado, uno de los más importantes para la franquicia.

Por otra parte, destaca el notable ascenso de NBA 2K22 en Reino Unido, pues sumando sus ventas digitales y en físico se colocó en la tercera posición, demostrando que la franquicia de 2K Sports está avanzando en un mercado distinto al de EUA, donde suele dominar, lo cual sin duda es una buena noticia para uno de los mejores simuladores deportivos que hay.

Los exclusivos de PlayStation y Nintendo lograron un puesto en el Top 20

En cuanto a juegos exclusivos, Spider-Man: Miles Morales hizo lo propio ocupando la sexta posición, mientras que Ghost of Tsushima: Director's Cut se quedó con el octavo puesto, nada mal para títulos que solo están disponibles en las consolas de Sony. Asimismo, Death Stranding: Director's Cut se abrió paso y consiguió el lugar 15. En el caso de DEATHLOOP, disponible en consola solo para PS5, la ausencia de información sobre copias digitales lo ubica en el puesto 16. Siguiendo este apartado, no podía faltar el incansable Mario Kart 8 Deluxe que se posicionó en el décimo lugar, aunque hay que señalar que Nintendo no comparte datos sobre ventas digitales, así que sin problema podría estar en un lugar más alto.

Estos son los 20 juegos más vendidos en Reino Unido durante septiembre de 2021

FIFA 22

Grand Theft Auto V

NBA 2K22

F1 2021

Red Dead Redemption 2

Spider-Man: Miles Morales

Tales of Arise

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Diablo II: Resurrected

Mario Kart 8 Deluxe

Civilization VI

Minecraft: Switch Edition

Rainbow Six Siege

Insurgency: Sandstorm

Death Stranding: Director's Cut

DEATHLOOP

Life Is Strange: True Colors

Marvel's Avengers

Animal Crossing: New Horizons

Assassin's Creed Valhalla

