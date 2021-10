¿Transmitir en Twitch desde tu Xbox? Pronto será posible

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El entorno de juegos Xbox es impresionante y lo mejor es que es un espacio virtual dinámico que siempre tiende a mejorar satisfacer las necesidades de todo tipo de jugadores. Parte importante del proceso tiene que ver con su programa Insider, donde los desarrolladores de Xbox ponen a prueba nuevas opciones en busca de retroalimentación de los miembros y esta vez hay mucho por lo qué emocionarse.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Larry Hryb, mejor conocido como Major Nelson, reveló los detalles de la nueva fase de prueba de sistema que ya está disponible para los miembros del programa Insider de Xbox. De inicio, hay buenas noticias para quienes buscan dedicar parte de su tiempo a hacer streams, pues Xbox tiene planeado que la transmisión de sesiones de juego en Twitch sea muy fácil desde sus consolas.

Xbox and @Twitch are teaming up to make live streaming from your Xbox easier than ever. Insiders, starting today you can access Twitch directly from the Guide and manage your setup in a few simple steps https://t.co/McuGeatzVW pic.twitter.com/yrwScRpU69