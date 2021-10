Tormented Souls se perfila para debutar en PS4, Switch y Xbox One a inicios de 2022

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El Survival Horror clásico siempre tendrá un lugar en nuestros corazones y aunque se reconoce que sus mecánicas y jugabilidad no son nada atractivas en la actualidad, basta con que exista un nicho de entusiastas para que los títulos que se inspiran en esta época sigan saliendo. Recientemente, publicamos la reseña de Tormented Souls, juego desarrollado por Dual Effect Games que se inspira en clásicos como Resident Evil y Silent Hill y si te interesó y lo esperas para consolas de pasada generación, hay información importante para ti.

Un reporte de Gamingbolt compartió detalles sobre el lanzamiento que se tiene programado para Tormented Souls en consolas de pasada generación y Nintendo Switch, pues actualmente está disponible en PS5 y Xbox Series X|S. De acuerdo con la información, que cita los placeholders ubicados en las tiendas en línea de GameStop y Funstock, Tormented Souls llegará a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a inicios del próximo año y su debut podría suceder el 25 de febrero.

🎉 #SeriesX gamers, we have a surprise!



🎮 #TormentedSouls is officially out RIGHT NOW for #XboxSeriesX!



Also coming to #XboxOne, #PlayStation4 & #NintendoSwitch soon!



And remember, you are never alone in Winterlake... 👉 https://t.co/M3XbixEX3g pic.twitter.com/plTExIv0qJ