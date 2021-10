¿Otra vez? Dr Disrespect arremete contra Halo Infinite y critica su campaña

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Dr Disrespect ha generado controversia y enojo por sus recientes declaraciones sobre Halo Infinite. El popular streamer afirmó estar decepcionado con el juego y que un modo Battle Royale no le vendría nada mal.

Por si fuera poco, también afirmó que es poco probable que la próxima aventura del Master Chief tenga éxito entre los streamers, lo que provocó molestia entre la comunidad de fans de la saga y algunos usuarios de Xbox.

No contento con ello, Dr Disrespect volvió a hablar sobre Halo Infinite poco después de que 343 Industries reveló un nuevo avance de la campaña. Como imaginas, el streamer volvió a arremeter contra el juego y el estudio, pues afirmó estar decepcionado con lo que vio.

Dr Disrespect no está contento con la campaña de Halo Infinite

Desde hace tiempo Dr Disrespect dejó claro que no está muy satisfecho con lo que Halo Infinite ofrecerá en su modo multijugador. Sin embargo, ahora el streamer también decidió despotricar en contra de la campaña del juego.

El avance de esta semana demuestra que 343 Industries se sobrepuso a las críticas y al retraso del año pasado, pues demostró que la campaña de Halo Infinite luce mucho mejor. A pesar de esto, Dr Disrespect cree que el estudio no propone nada y que al título le falta innovación.

Durante una transmisión, el streamer aseguró que nada de lo que vio de la campaña le resultó atractivo, pues esperaba un avance que de verdad lo dejara impresionado, ya fuera por sus gráficos o por mostrar alguna “idea nueva”. Incluso criticó al estudio por lo que presentó tras años de trabajo con el proyecto.

“Nada de esto me está atrayendo (…) Lo siento, eso no me sirve. ¿6 años en producción? Si van a comprometerse con la campaña, conviértanla en lo más nuevo e inspirador que hayan creado. Tienes un gran presupuesto, y es para una de las IP más grandes de la industria", afirmó Dr Disrespect.

El creador de contenido reafirmó su postura y señaló una vez más que el juego necesita un modo Battle Royale para estar activo por mucho tiempo y no ser supuestamente abandonado por la comunidad.

"Para que este juego dure más de 3 semanas después del lanzamiento, necesita un Battle Royale. En todo lo que estoy pensando es en un Battle Royale. Vean esta vista, miren la montaña al fondo. ¿Cuál es esta estructura de aquí? ¿Hay un francotirador encima de ese chico malo con un Banshee? Este juego sería genial con un Battle Royale”, concluyó el streamer. Puedes oír sus comentarios en el video de abajo:

Halo Infinite llegará a Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC el próximo 8 de diciembre. Busca en este enlace todas las noticias relacionadas con la nueva entrega.

