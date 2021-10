Habrá un juego basado en A Quiet Place; será una experiencia narrativa y de horror

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

A Quiet Place es una de las películas de horror y suspenso que mejor recibidas han sido en los últimos años. Si quisieras una experiencia interactiva basada en esta cinta protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, te emocionará saber que habrá un videojuego basada en ella.

Saber Interactive, compañía detrás de proyectos como World War Z, anunció que distribuirá un videojuego de A Quiet Place. Se trata de un proyecto de horror con enfoque narrativo que busca capturar el “suspenso, emoción y drama” de esta franquicia cinematográfica.

Cabe mencionar que el juego de A Quiet Place no es desarrollado por Saber Interactive y esa compañía sólo lo distribuirá. La empresa que estará encargada de su creación será iLLOGIKA, un estudio con sede en Montreal, Canadá que trabajó en franquicias de Ubisoft como Far Cry y Rainbow Six.

Por el momento se desconoce a qué plataformas llegará el juego de A Quiet Place, pero se espera que llegará en algún punto de 2022. Habrá que esperar para escuchar más detalles sobre este proyecto.

¿Qué es A Quiet Place?

A Quiet Place es una película de terror que debutó en 2018. En ella seguimos a una pareja que viven la complicada situación de tener que criar a un par de hijos en un mundo postapocalíptico habitado por depredadores sumamente peligrosos. Se trata de criaturas ciegas que tienen un increíble sentido del oído. Esto obliga a los sobrevivientes humanos a mantenerse en silencio para sobrevivir.

