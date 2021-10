Usuarios reportan problemas con los juegos del Nintendo 64 en el Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El Nintendo Switch Online + Expansion Pack se estrenó hace algunas horas y ha sido tiempo suficiente para que los usuarios del Switch comiencen a reportar varios errores en los juegos del Nintendo 64.

Como seguramente sabes, el paquete de expansión ofrece a todos los que actualizaron su suscripción un catálogo de juegos de Nintendo 64 y de SEGA Genesis en el Switch. Sin embargo, y a pesar del hype que tenían los fans de la compañía por disfrutarlos en el hardware, todo indica a que dichos títulos aún necesitan arreglos.

El nuevo contenido se estrenó el pasado 25 de octubre

Según un gran número de usuarios, el nuevo contenido está presentando diferentes problemas que van desde input lag, problemas de framerate y fallas en el audio de algunos juegos, entre otros errores.

Un buen ejemplo de esto es Mario Kart 64, que tiene un problema con el almacenamiento de datos fantasma, situación que se solucionaba con una Memory Card (Controller Pak) en la versión original del juego, pero que no brinda una alternativa para Nintendo Switch Online.

Además de esto, el juego está presentando errores con su audio en algunas pistas, lo que provoca que estés manejando tu kart sin escuchar la música tradicional de cada escenario en el juego, un punto que le resta bastante emoción.

Los juegos del Nintendo 64 están presentando problemas

Otros ejemplos que dan los usuarios son con la velocidad de fotogramas en Star Fox 64 y Yoshi's Story, mientras que en Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time indican que han estado sufriendo de input lag, aunque hay otros fans que niegan esos problemas o que afirman que no son tan notables como para afectar la experiencia de juego.

Por otro lado, algunos jugadores informaron que Sin and Punishment y Star Fox 64 cuentan con problemas en el control, aunque no se trata de errores técnicos, sino que el acomodo de acciones para cada botón hacen realmente incómodo el gameplay a comparación de sus versiones originales.

Y para finalizar, una parte más de los usuarios está reportando efectos de “niebla” en varios de los juegos, que aunque no son errores como tal, sí son un problema estético que hace que los escenarios se vean extraños.

Como puedes ver, la selección de juegos en el paquete de expansión de Nintendo Switch Online necesita pulirse un poco más, y seguramente veremos algunos cambios en una próxima actualización, algo que hará felices a los gamers más exigentes.

¿Has notado algún error en los juegos del Nintendo 64? Platícanos en los comentarios.

