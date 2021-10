Comparten un impresionante demake de The Last of Us y se ve genial

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Los demakes son cada vez más populares y algunos talentosos usuarios nos permiten ver cómo serían algunos de los juegos más queridos de los últimos años pero en una versión retro. Tal es el caso de un video que nos muestra The Last of Us como si hubiera salido para la primera consola de Sony.

Así se ve el demake de The Last of Us

La nostalgia que produce el recordar algunos juegos ha hecho que los fans trabajen en diferentes proyectos como homenaje a cada uno de ellos. Una de las formas en las que muestran su aprecio es creando demakes de títulos como Bloodborne, y ahora tocó el turno de The Last of Us.

En este demake podemos ver el juego de Naughty Dog pero en una versión que podría encontrarse en el primer PlayStation. Si alguna vez te preguntaste cómo se hubiera visto The Last of Us hace más de 20 años, aquí está la respuesta:

El elaborado video adapta The Last of Us con los gráficos del PlayStation y cambia la perspectiva de la cámara a una cenital, además de que cuenta con una interfaz más sencilla y limpia, junto a un mapa para orientarnos de buena manera.

Por último, y hablando del gameplay, todo indica a que se mantiene igual que en el juego original, donde Joel se mantiene en coberturas para evitar los ataques enemigos y recoge recursos en cada escenario, todo ello mientras Ellie lo sigue en todo momento.

¿Qué te pareció el demake de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

