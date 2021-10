¡Una locura! Streamer terminó Dark Souls III con un solo botón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La franquicia Dark Souls es mítica, entre muchas otras cosas, por su dificultad inmisericorde capaz de quebrantar la voluntad de los jugadores novatos y aquellos que carezcan de paciencia. Si de por sí completar cualquier título de la saga es una labor difícil, hay quienes desean complicarse más las cosas y se autoimponen retos para mantener las cosas interesantes.

Ese es precisamente el caso del streamer Dylan “Rudeism” Beck, quien recientemente saltó a los titulares por completar Dark Souls III solamente con la ayuda de un botón de gran tamaño, una labor sumamente compleja y curiosa en partes iguales.

El creador de contenido, quien actualmente posee más de 54,000 seguidores en Twitch, configuró el botón para que funcione bajo un sistema muy similar al del código morse. En los metrajes podemos observar que utiliza este botón para llevar a cabo todas las acciones del juego; desde atacar hasta utilizar ítems curativos.

Así pues, Rudeism logró completar la tercera entrega de la franquicia de From Software después de presionar 258,196 veces el botón y vencer a los 19 jefes finales. Eso sí, ya advirtió que intentará derrotar a los enemigos extras que llegaron al juego a través de los paquetes de expansión.

Dark Souls 3 has been beaten with Morse code! 🔴



19 bosses, 258,250 button presses. (DLC to come)



And just because it can be beaten with one button doesn't mean games like Dark Souls shouldn't have accessibility & difficulty options! 😁👌 pic.twitter.com/DporRqC15E