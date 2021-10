¿Oíste, viejo? El rey del server norteamericano de League of Legends sólo tiene 14 años

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Tal vez llegó el momento en el que sientes que ya estás viejo para algunos juegos. Nosotros creemos que no hay edad para jugar, aunque tal vez si debes estar preparado mentalmente para ser aplastado por infantes en algunos de los juegos más intensamente competitivos. ¿No nos crees? Entonces debes saber que el rey del servidor norteamericano de League of Legends sólo tiene 14 años.

Como cuentan nuestros amigos de Tarreo, un chico de 14 años logró convertirse en el número 1 en SoloQ del servidor de Norteamérica de League of Legends. Su nombre es General Sniper y acaba de escribir su nombre en la historia del MOBA.

Por si te lo perdiste: League of Legends no tendrá chat de voz gracias a los jugadores tóxicos

General Sniper terminó la Temporada 10 en Diamante gracias a varias partidas en las que consiguió 1850 puntos. Eso sí, hay que reconocer que su logro fue posible gracias a que el anterior número 1 de la región, CoreJJ, está jugando en Worlds 2021 con Team Liquid.

Ahora bien, es importante dejar claro que General Sniper no es cualquier jugador de League of Legends. Lo que pasa es que es el hermano menor de V1per, top laner de Immortals Academy. Además, es un streamer al que Cloud9 ya le ha echado ojo, pero no pudo ser contratado debido a su corta edad. Ya veremos si termina siendo una de las próximas grandes estrellas del MOBA o si se queda como promesa.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que ya llegó el momento de que la nueva generación de jugadores tenga el espacio para lucirse? Cuéntanos en los comentarios.

League of Legends está disponible para PC y Mac. Puedes saber más sobre este popular MOBA si haces clic aquí.

Video relacionado: Prohíben el chat en el juego más tóxico del mundo: League of Legends