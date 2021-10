Acusan a un popular streamer de Minecraft de acosar a niñas y adolescentes

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Desgraciadamente, y como sucede en otras industrias del entretenimiento, las personalidades famosas del internet también protagonizan escándalos sumamente graves. En esta ocasión, a un popular streamer de Minecraft se le acusa de entablar conversaciones de carácter sexual con jóvenes menores de edad.

En específico, en las últimas horas salieron a la luz en redes sociales las publicaciones de un grupo de mujeres que señalaron que, supuestamente, el creador de contenido Jikishi las acosaba cuando eran menores de edad.

Una de las primeras acusaciones fue compartida por la usuaria de Twitter Eron, quien subió un texto donde relata la supuesta experiencia que vivió en compañía del streamer de Minecraft hace unos años.

Eron estuvo en contactó con Jikishi, quien también es conocido como Demetrius, cuando ella tenía tan solo 13 años. En el texto aseguró que mantuvo una relación de amistad con el creador de contenido por mucho tiempo, pero todo cambió radicalmente cuando este le empezó a pedir constantemente fotos sugerentes y hablaba de temas sexuales. Todo lo anterior mientras ella era menor de edad.

Eron explica que, cuando tenía entre 14 y 15 años, intercambió fotografías explícitas con el creador de contenido, quien en ese momento tenía alrededor de 19 y 20 años. Es importante señalar que en el texto anexó múltiples capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con Jikishi a lo largo de los últimos años.

La primera acusación tuvo una reacción en cadena y poco tiempo después otras mujeres recurrieron a sus redes sociales para compartir las supuestas experiencias de acoso que vivieron con el creador de contenido de Minecraft. Según el portal Dexerto, actualmente hay más de una docena de acusaciones.

will only be responding to questions in replies from here on, sorry but this is very overwhelming

thank you all so much for the support, it makes me very happy to think that this is what the others also got because they all deserve the world <3