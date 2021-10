FIFA 22 sigue dominando y Metroid Dread va a la baja en Reino Unido

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Pese a todas las polémicas que se han formado a su alrededor desde hace años, FIFA isgue siendo una franquicia exitosa y no es para menos pues la combinación de distintos modos de juego con el hecho de tener la mayor cantidad de licencias y jugadores reales siempre juega a su favor. Desde su debut hace unas semanas, FIFA 22 se posicionó de inmediato en el primer lugar y no da signos de salir de ahí.

FIFA 22 se mantiene en la cima en su mercado más importante

La firma de análisis GfK reveló el reporte de ventas de videojuegos en Reino Unido correspondiente con la semana pasada y en esta ocasión no hubo cambios importantes, por lo que enfocaremos nuestra atención en los detalles más interesantes. De inicio, FIFA 22 sigue dominando en el mercado pese a una caída de 12% en sus ventas. Luego, el éxito de este título deportivo es seguido por Far Cry 6, que se quedó con el segundo puesto pese a experimentar una caída de 42% en sus ventas.

Por otra parte, entre los debuts de la semana se encuentra The Dark Pictures Anthology: House of Ashes que alcanzó la sexta posición, mientras que el curioso juego My Friend Peppa Pig tuvo un buen lanzamiento que le alió llegar al puesto 26.

Resident Evil Village vio un aumento en sus ventas, mientras que Metroid Dread una caída

La previa a la Noche de Brujas se perfilaba como un periodo que impulsaría las ventas de juegos de terror y Resident Evil Village se benefició de ello registrando un aumento de 227% en sus ventas, llegando al lugar 12.

Finalmente, el desempeño de Metroid Dread sigue a la baja luego de una caída de 58% en sus ventas que lo enviaron del puesto 3 al 7.

FIFA 22

Far Cry 6

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Metroid Dread

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Grand Theft Auto V

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video relacionado: Lo Bueno, lo Malo y lo Meh! de...Metroid Dread

Fuente