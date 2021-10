¡Ni se tardaron! Ya hay un videojuego con temática de El Juego del Calamar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El éxito sin precedente en la historia de Netflix logrado por la serie surcoreana El Juego del Calamar se convirtió en tendencia a nivel mundial y ha dado para todo tipo de contenido, desde memes hasta artículos y análisis sobre la crítica que realiza a la sociedad moderna y el modelo económico. Por supuesto que esto llevaría en algún momento a la realización de un videojuego, no oficial, y vaya que alguien puso manos a la obra de inmediato.

¿Los Chicos del Calamar?

La influencia de El Juego del Calamar también llegará a los videojuegos y en el caso de Steam el próximo 11 de noviembre se lanzará Squid Guys, juego desarrollado por K-Games que practicamente copió los elementos del primer reto de El Juego del Calamar. Obviamente se trata de un título que busca aprovechar el hype de la serie de Netflix, por lo que no puedes esperar nada elaborado, vamos, ni siquiera algo duradero pues se trata de un solo minijuego.

Squid Guys, como El Juego del Calamar, pero más barato

Squid Guys no tuvo temor alguno para copiar el contenido de El Juego del Calamar

De acuerdo con la descripción de Squid Guys, eres un personaje que despierta en una habitación llena de extraños antes de que se lleva a cabo un juego en que el último en mantenerse en pie será el ganador.

Si ya viste El Juego del Calamar sabrás que el primer reto al que se enfrentan los participantes es el inspirado en un juego de niños llamado "muévete luz verde", el detalle es que aquellos que se mueven cuando no deben hacerlo son asesinados, ya sea por la muñeca gigante o por los vigilantes. Pues bien, en Squid Guys pasa lo mismo, pero el contenido se modificó para no ser el mismo de la serie, aunque no sabemos si pronto se podrían tomar acciones legales pues la copia es evidente.

