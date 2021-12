Pokémon GO: estos son los códigos de regalo que sirven en diciembre de 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Pokémon GO es un juego que llega a tener colaboraciones que resultan en regalos para su comunidad. Se trata de pequeños detalles cosméticos que, seguramente, más de un jugador va a tener en su colección, en especial porque se trata de contenido gratuito.

En caso de que no hayas aprovechado estas promociones, pero te interese hacerlo, te alegrará saber que aún hay algunos códigos activos en diciembre de 2021. Se trata de algunos que podrás canjear por objetos cosméticos que harán que tu avatar tenga un aspecto increíble.

Te dejamos los códigos que puedes canjear en diciembre de 2021 en Pokémon GO:

53HHNL3RTLXMPYFP ― Incienso, 10 Pokebolas, 10 bayas Pinia

KUAXZBJUTP3B7 ― gorra y playera de Samsung

LRQEV2VZ59UDA ―cubre bocas y chaqueta de Verizon

Es importante señalar que, por el momento, no están disponibles códigos que den monedas u objetos consumibles gratis. Estaremos al pendiente y actualizaremos la nota en caso de que otro código de recompensa esté disponible para este mes.

¿Cómo reclamar recompensas en Pokémon GO?

Ten en cuenta que reclamar estas recompensas en Pokémon GO es muy sencillo. Eso sí, debes tener en cuenta que el método es diferente en Android y iPhone

Reclamar recompensas de Pokémon GO en Android

Abre Pokémon GO

Abre el menú principal en la Pokébola que aparece al centro

Ve a la pestaña Tienda y desplázate hasta el final

Introduce el código en el apartado Promociones

Reclamar recompensas de Pokémon GO en iPhone

Ve al sitio de Niantic

Inicia sesión con tu cuenta de Pokémon GO

Introduce el código

Presiona el botón de reclamo

Pokémon GO está disponible para iOS y Android. Puedes saber más sobre este juego para celulares si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

