¡No es broma! Directivo: gamers pueden asegurar su jubilación con NFT y videojuegos

NFTs, Criptomonedas, Blockchain, Metaverso, todo está sucediendo de forma vertiginosa y estas nuevas formas de interacción con el mundo digital que involucran dinero se han convertido en tendencia a nivel mundial. Sin embargo, la mayor parte de la narrativa y discurso tiene que ver con supuestos beneficios económicos y posibilidades de negocio pero desde la perspectiva de compañías, inversionistas y promotores, dejando al usuario en el fondo. Tal vez esto sea el futuro o un simple canto de sirenas al que sería bueno evadir pues ya hay quien piensa en esto como una manera para asegurar un retiro en la vejez.

Gana tu pensión jugando videojuegos y vendiendo y comprando NFTs

Vivimos en una época en que los programas de pensiones y retiro para la vejez no tienen mayor certidumbre que la que uno mismo pueda dar de acuerdo con las posibilidades financieras con que se cuenten, lamentablemente los derechos laborales y prestaciones, ganados con luchas obreras, se han ido perdiendo con el paso del tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con videojuegos? Pues que un directivo de CCP Games, compañía responsable del MMO EVE Online declaró que los NFT y su integración en los videojuegos podría permitir que los propios jugadores formen un plan de retiro con los recursos generados a través de este tipo de operaciones.

Durante una entrevista con The Korea Economic Daily (vía Wccftech), Hilmar Veigar Pétursson, director general de CCP Games, habló sobre lo que considera como una gran opción a futuro para el uso de NFT en los videojuegos. En ese sentido, el directivo señaló que un ecosistema de juego en línea de este tipo puede dar hasta para asegurar una pensión: "los jugadores esperan que los valores creados a partir de los juegos en línea también se puedan usar en la realidad. El contenido de juegos en línea debe tener valores prácticos en el mundo real. La industria del juego debe evolucionar para permitir que los jugadores hagan planes de jubilación utilizando el dinero que ganan de los juegos".

Video relacionado: BITS - La plaga de los NFT podría arruinar los videojuegos

El hype por los NFT no termina por convencer a nadie, aunque lo muestren como el futuro que será

Posteriormente, el director de CCP Games se expresó a favor de una economía cimentada en Blockchain pues tendría mayores beneficios para los usuarios al grado de que, según su visión, podrían alimentar a su familia con el dinero que generan jugando y haciendo operaciones con NFT: "creo que una economía basada en la cadena de bloques es una economía más valiosa que una implementada en una base de datos patentada, y también abre la idea de que las personas realmente pueden poseer sus activos. Poseer, de manera indiscutible, un elemento en una cadena de bloques: esto nunca se ha hecho antes. Nunca antes había sido posible atribuir la propiedad de una manera tan fuerte, ni siquiera con la propiedad física. Puedo imaginar un mundo dentro de unas décadas en el que nadie querría trabajar en una economía de juego para acumular activos de juego que realmente no te pertenecen. En cierto modo, estás jugando un juego no solo para tu propio disfrute y para escapar de la realidad, sino que también estás alimentando a tu familia porque los activos del mundo virtual no son diferentes a los de la economía actual".

