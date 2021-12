Local de Arcade que inspiró escenario en TLOU: Part II cierra sus puertas

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Los locales Arcade están diciendo adiós en distintas partes del mundo, marcando el final de una era en los videojuegos que todavía se puede experimentar aunque cada vez se vuelve más complicado. Lamentablemente, esto sucederá con un local de Arcade que se volvió famoso al ser la inspiración para un escenario de The Last of Us: Part II.

El fin de una era que fue capturada en The Last of Us: Part II

De acuerdo con información de The Gamer, la cadena de centros de diversión con salas Arcade, Gameworks, cerró operaciones en Estados Unidos y ayer, 23 de diciembre, todas sus sucursales cerraron las puertas. Este hecho cobró relevancia no solo en la escena de entusiastas de Arcade, sino en muchos fans de los videojuegos y en especial de aquellos que viven en Seattle, Washington, pues la sucursal de Gameworks, conocida por años, fue la inspiración de Naughty Dog para hacer un local de Arcade abandonado en el juego.

It's true. Gameworks is no more, all over the United States. All shutting down this evening. I stopped by Seattle's downtown location in its final hour of ops to pay respects and ask a few questions. pic.twitter.com/aRjOxzExuL — Sam Machkovech ☂ (@samred) December 24, 2021

Los locales Arcade dicen adiós en distintas partes del mundo

Tras conocerse el cierre de esta sucursal, los habitantes de Seattle que la conocieron por años lamentaron el final de una era, considerando que la ciudad está perdiendo espacios de interés y éste era uno de ellos. Aunque no se ha revelado la razón por la que Gameworks cerró sus operaciones, no se puede dejar de lado el impacto de la pandemia que dio un golpe letal para este tipo de establecimientos y aunque hubo señales de regreso a la normalidad, el repunte de contagios con la variante Ómicron de Covid-19 ha marcado el destino de estos lugares.

El local abandonado de Arcade en The Last of Us: Part II

