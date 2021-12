Acusan a TikTok de usar código de OBS para su app de streaming y podrían demandarlos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Hace poco te contamos que TikTok lanzó un software para hacer streaming en su plataforma. Dicho programa rápidamente entró en controversia y es que lo están acusando de que está violando los términos de servicio de OBS, programa que aparentemente usa como base.

En caso de que no lo sepas, OBS es un software de código abierto que sirve para hacer transmisiones en sitios como Twitch y YouTube. Al ser de código abierto, cualquiera tiene la oportunidad de usarlo como base, siempre y cuando cumpla con la los términos de la licencia pública GNU de código abierto (GPL).

De acuerdo con información de Protocol, hay evidencia clave de que ByteDance utilizó el código de OBS como base para la creación de su app de transmisiones. Dicho esto, la compañía no comparte la aplicación bajo GPL, por lo que está violando los términos de uso de OBS.

Cabe mencionar que esto no meterá en líos legales a ByteDance ni a TikTok. Lo decimos ya que OBS está comprometido a solucionar estos conflictos de forma amistosa y de buena fe. De este modo, prefieren colaborar de cerca con la compañía para

This is the correct answer. That said, we have a commitment to dealing with GPL violations in good faith, and in the case of TikTok/Bytedance we would be happy to have a friendly working relationship with them as long as they comply with the license. https://t.co/w9jcT4pUQL