¡Imparable! Arcane recibe 9 nominaciones en los Annie Awards, los “Óscar de la animación”

Desde su estreno a inicios de noviembre, Arcane, la serie inspirada en League of Legends, logró convertirse en una de las producciones de Netflix más populares de todo el mundo. Su historia atrapante y animación sobresaliente permitieron que también obtuviera calificaciones extremadamente positivas por parte de la prensa y los fanáticos. Con todo esto en mente, no es de extrañar que recibiera un montón de nominaciones en una de las premiaciones más prestigiosas del mundo.

En específico, la producción de Netflix y Riot Games logró reunir un impresionante total de 9 nominaciones en los Annie Awards, los premios que coloquialmente se les conoce como los “Óscar de la animación”.

La 49.º edición de la ceremonia de premios está conformada por un total de 31 categorías, pero sólo 14 de ellas están dirigidas a series animadas. De esta manera, Arcane está nominada en 9 de esas 14 categorías. Si bien es factible que logre llevarse un par de reconocimientos a casa, no será pan comido. Esto lo decimos porque en el evento competirá con producciones de alto perfil como Star Wars: Visions, Castlevania, Love, Death + Robots, Invincible, etcétera.

Estas son las categorías en las que la serie de League of Legends está nominada:

