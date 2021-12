Fortnite: Boba Fett, de Star Wars, llegó al título, ¿cómo obtener su skin?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Epic Games preparó una gran sorpresa navideña para toda la comunidad de Fortnite: más contenido de Star Wars. Tal como se prometió, era cuestión de tiempo para que Boba Fett, el popular cazarrecompensas, se uniera a las batallas del Battle Royale.

El estreno de El Libro de Boba Fett está a la vuelta de la esquina, así que lo puedes celebrar con contenido del personaje que ya está disponible en el juego. Seguramente ahorraste o recibiste como regalo algunos PaVos, así que llegó el momento de gastarlos.

Esto te lo decimos ya que el skin y los accesorios de Boba Fett llegarán directamente a la tienda del Battle Royale. Así que prepárate para desembolsar unas monedas si quieres tener al cazarrecompensas en tu colección.

Hay buenas noticias para los fans de Fortnite y Star Wars, pues Boba Fett ya está disponible en la tienda de objetos con diversos accesorios. Su skin viene acompañado con la mochila cohete Z-6, su icónico propulsor.

También se añadieron algunos extras, como el pico Bastón Gaffi, el genial planeador Nave estelar de Boba Fett y el gesto Computadora de objetivo en línea, con el que Boba Fett busca peligros en el horizonte.

Todo el contenido mencionado se ofrece en un lote a cambio de 2300 PaVos. Asimismo, puedes conseguir solo el skin por 1500 PaVos. Por último, también tienes la opción de adquirir por separado el planeador por 1200 PaVos y el pico por 800 monedas.

En la tienda también encontrarás otro contenido de Star Wars que se lanzó en anteriores temporadas para celebrar la llegada del personaje. Toma en cuenta que el contenido de Boba Fett estará disponible por tiempo limitado. Abajo puedes ver algunas imágenes y un trailer de las novedades:

If you can survive a sarlacc pit, nothing’s impossible!



Grab the ruthless bounty hunter Boba Fett Outfit in the Item Shop now. https://t.co/M4lVfxRuDZ pic.twitter.com/hFb9Wjcd2V