Hidetaka Miyazaki revela que ELDEN RING es casi su juego ideal, pero no lo jugará

ELDEN RING, luego de una larga espera, por fin debutará en menos de 1 mes. Se trata de uno de los juegos más esperados por los usuarios de PlayStation, Xbox y PC, por lo que se pronostica que el título en su estreno venda muchísimo. Sin embargo, su creador principal afirma que no lo jugará y explicó el por qué.

El presidente de FromSoftware y creador y director de ELDEN RING, Hidetaka Miyazaki, estuvo presente en una entrevista con la revista EDGE y en ella reveló que, aunque considera que el mundo abierto ofrecerá la experiencia que quiere alcanzar y que los usuarios jueguen, él no jugará ELDEN RING; no obstante, no es por algo negativo, sino que hay una buena razón detrás de su decisión.

¿Por qué Miyazaki no jugará ELDEN RING?

El creativo refiere que tiene una especie de política personal que establece que no debe jugar los títulos en los que participa. ¿La razón? Miyazaki cree que no descubrirá los misterios que el jugador nuevo va a experimentar debido a que ha estado involucrado en el desarrollo y conoce todo sobre él. En este sentido, ya sabe qué esperar.

"Para dar unos ejemplos simples, si fuera a explorar este mundo, querría un mapa, un mapa adecuado. O, sabes, si viera algo por allá, en verdad querría poder ir allá y explorarlo. Y querría pelear contra un dragón en una arena épica. Cosas como ésta. Son cosas muy simples, pero ELDEN RING permite muchas de estas cosas volverse realidad para mí. crear algo que está muy cerca del mi juego ideal", comentó Miyazaki en la entrevista con EDGE (vía Wccftech).

Así pues, el creativo aseguró que el título será muy satisfactorio para los usuarios, en especial para los que les gusta explorar lo desconocido, pues se encontrarán en muchas situaciones misteriosas de las que los jugadores leerán o escucharán y querrán explorar por su cuenta: "La variedad es algo por lo que nos esforzamos al crear este juego, y algo que logramos alcanzar".

¿Qué opinas de los comentarios de Hidetaka Miyazaki? Cuéntanos en los comentarios.

ELDEN RING debutará el 24 de febrero en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

