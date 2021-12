Nintendo te dice cuáles fueron las skills más usadas de Mario Kart Tour en 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Mario Kart Tour se ha convertido en una buena opción para todos aquellos que quieren pasar un buen rato sin la necesidad de una consola. Desde su lanzamiento, el juego acercó las carreras más alocadas de la industria a todo tipo de usuarios. Debido a esto, Nintendo compartió cuáles fueron las skills que más usaron durante este año.

Este divertido juego para dispositivos móviles se estrenó en septiembre de 2019 y permite a sus usuarios recorrer pistas alrededor del mundo a toda velocidad. Hablamos de lugares como Tokio, París y Nueva York, donde cada gamer debe mostrar su talento para salir victorioso.

Por supuesto que el título de Nintendo no se trata sólo de acelerar y requiere que domines algunas skills para hacer la diferencia en cada carrera, por lo que sus responsables acaban de compartir una lista con las que más se utilizaron en 2021.

Aquí la puedes ver:

Look back on 2021 in #MarioKartTour with MKT Report 2021! The first report we present to you is "Top 10 special skills used in races." This might help you decide which drivers to level up! Tomorrow's report will be about badges! #MKTReport pic.twitter.com/s7QjDR5hlG