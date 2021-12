Streamer de Twitch le regala una costosa PC y $5000 USD a un seguidor

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Debido al hackeo de Twitch de inicios de octubre sabemos que muchos streamers pueden llegar a obtener ganancias millonarias con sus transmisiones en vivo. Por suerte, hay quienes utilizan su posición privilegiada y recursos para hacer buenas acciones y alegrar a las personas que más lo necesitan. Ese es el caso de Mizkif, un popular creador de contenido que sorprendió a un seguidor con un impresionante regalo.

Durante una reciente transmisión en vivo, el creador de contenido se dispuso a comprar los objetos que aparecían en la lista de deseos de Amazon de algunos seguidores. Está de más decir que ese día desembolsó miles de dólares con tal de hacer feliz a su comunidad.

Mizkif gastó más de $10,000 en regalos para un seguidor

En un momento, Mizkif seleccionó al usuario Moxn01, quien tenía una lista de deseos bastante modesta. En específico, sólo pedía una PC relativamente barata de $220 USD, un mouse de Razer y un dispositivo Samsung. Dichos artículos no superan los $500 USD.

El usuario en cuestión es un estudiante universitario de Marruecos que veía la transmisión en vivo desde su teléfono celular, pues ni siquiera tiene un monitor. Así pues, quería una computadora relativamente barata para seguir con sus estudios. Tras escuchar esta historia, el resto de los espectadores que veían la transmisión le pidieron al streamer que mejorara la oferta.

Afortunadamente, Mizkif escuchó a su comunidad y afirmó que usaría todo el dinero que obtenga de las suscripciones de los próximos 5 minutos para comprarle una mejor PC a Moxn01. Por suerte, las suscripciones no dejaron de llegar y fue posible reunir una buena suma de dinero.

De esta manera, el creador de contenido logró comprarle al estudiante marroquí una costosa computadora One True King con un valor de $5000. La cosa no termina aquí, pues también le regaló una laptop Surface Pro, 2 monitores y $5000 USD adicionales. Eso sí, su única condición para hacer realidad esa noble donación fue que el usuario se comprometiera a no dejar los estudios.

Por supuesto, Moxn01 no podía creer lo que ocurrió e incluso aseguró que no era necesario tal regalo. Así mismo, le dijo al streamer que mejor guardara ese dinero para regalarles a otros espectadores. Mizkif afirmó que no era problema y recalcó que, de hecho, gran parte de la financiación de la nueva computadora y el resto de artículos provenía del chat.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la acción de este streamer? Déjanos leerte en los comentarios.

