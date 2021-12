Final Fantasy VII Remake te obsequia unos aretes virtuales por Navidad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Nos llegan buenas noticias para todos los usuarios que siguen disfrutando Final Fantasy VII Remake en sus versiones para consolas PlayStation, ya que sus responsables tienen un regalo muy especial. Se trata de los Seraphic Earrings que ya puedes descargar de forma gratuita y como regalo de Navidad.

Las sorpresas para seguir celebrando esta temporada siguen llegando, y qué mejor que con contenido que ayudará a mejorar tu experiencia de juego y sin gastar un solo peso.

Si aún no has recibido un regalo que en verdad te guste, puede que Square Enix cambié la situación al ofrecerte este interesante accesorio que sin duda te será de ayuda en tu aventura.

Aquí puedes conocerlos:

Whether you’re playing @FinalFantasy VII Remake or Episode Intermission on PS5, we’ve got something that might help…



The Seraphic Earrings will automatically revive you from incapacitation once per battle, and you can grab yours for free now: https://t.co/IjV33Pu8XV pic.twitter.com/CklRzjbNb9