Muestran nuevas imágenes de los villanos que aparecerán en The Batman

The Batman es la nueva propuesta de Warner Bros. para el próximo año que promete un interesante y oscuro regreso del hombre murciélago a las salas de cine. Cada vez falta menos para su estreno y los responsables de la película quieren que conozcas mejor a cada uno de sus villanos gracias a nuevas imágenes publicadas.

Como seguramente sabes, esta prometedora producción está siendo dirigida por Matt Reeves y será protagonizada por Robert Pattinson. Pero otro dato importante es que también incluirá varios villanos clásicos de la saga en DC Comics.

Si aún no sabes cómo se verán el Pingüino, Gatúbela y el Acertijo en sus nuevas versiones, se acaban de publicar algunas imágenes que te darán una probada de lo que te espera en esta producción con estilo noir.

Aquí las puedes ver:

I have the recent edition of Empire magazine and leave you all the new images published in the best quality available. #TheBatman The enemies pic.twitter.com/BJeuMlAL3e

Estas imágenes enseñan al Pingüino (interpretado por Colin Farrell) y al Acertijo (Paul Dano), quienes buscarán dar un enfoque real a estos villanos tan conocidos dentro del mundo de los cómics.

Si eso no fuera suficiente, también se mostró una escena en la que Batman y Gatúbela están frente a frente, un momento que seguramente deleitará a todos los fans del superhéroe.

Get ready for an all-new take on the Caped Crusader. Empire gets the low-down on #TheBatman, with exclusive new pics and interviews with @mattreevesLA, Robert Pattinson, @ZoeKravitz, Paul Dano, Colin Farrell and Dylan Clark. Words by @DanJolin.



