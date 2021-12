¿Adiós a los hackers? Titanfall 2 obtiene servidores privados gracias a un mod

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Titanfall 2 es, sin lugar a dudas, un juego con muchísima calidad que nunca vivió su momento de gloria debido a que debutó junto a Call of Duty: Infinite Warfare y Battlefield 1, por lo que poco a poco se quedó en el olvido. Afortunadamente, con el pasar de los años logró amasar una base de seguidores bastante fiel. Sin embargo, los hackers llegaron al juego en los últimos meses y tomaron el control.

Como te platicamos, tanto la primera entrega de Titanfall como su secuela se convirtieron en blancos de tramposos y ataques DDoS que provocaron que jugar fuera casi imposible. La problemática escaló de tal modo que incluso un grupo de hackers tomó control de Apex Legends para protestar y pedir a Respawn Entertainment que resolviera la situación que vivían los shooters de los titanes.

Si bien los desarrolladores abordaron el conflicto y afirmaron que ya trabajaban en una solución, a inicios de diciembre salió a la luz la noticia de que la primera entrega de Titanfall dejará de venderse, aunque sus servidores seguirán activos. Ante un escenario desolador, los fanáticos tuvieron que tomar cartas en el asunto y buscar soluciones por su propia cuenta para evitar que la secuela sufra un destino similar.

Mientras que parece imposible salvar al primer título de la franquicia, la comunidad no está dispuesta a perder la secuela. De esta manera, hace pocos días debutó un impresionante mod para PC que agrega servidores privados al juego.

El mod en cuestión lleva como nombre Northstar y fue obra del usuario BobTheBob y un grupo de colaboradores. Los jugadores que lo descarguen e instalen podrán alojar sus propios servidores personalizados al utilizar scrips y activos del juego. En teoría, esto reduce significativamente el riesgo de encontrar tramposos en las partidas y ser víctimas de ataques DDoS.

I've seen a few people asking if this "gets rid of attacks", and the short answer is yes. If an attacker wants to crash your server, they will have to track down the server's IP address. Private games not on the master server will be impossible to track down & crash.