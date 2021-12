¿Andrew Garfield volverá a ser Spider-Man? Un nuevo rumor dice que es posible

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Spider-Man: No Way Home ya se estrenó y, después de que cumpliera con el hype, la comunidad se está preguntando qué sigue para el arácnido dentro del cine. Por esto no sorprende que estén circulando rumores que indican que existe la posibilidad de que Andrew Garfield vuelva a interpretar al héroe arácnido.

Esta información viene de Daniel Richtman, reconocido insider de Marvel y el mundo del cine. Según sus fuentes, existe la posibilidad de que Andrew Garfield vuelva a trabajar con Sony Pictures para ponerse en el papel del superhéroe arácnido.

Richtman aseguró esto después de que supuestos leakers de Twitter aseguraran de que Garfield podría volver a interpretar a Peter Parker para múltiples proyectos de Sony Pictures y Marvel Studios.

Advertencia: Spoilers de Spider-Man: No Way Home a continuación

Video relacionado: TOP 5: Lo más decepcionante de 2021

¿A qué volvería Andrew Garfield como Spider-Man?

Si ya viste Spider-Man: No Way Home o fuiste victima de spoilers en Internet, sabes que Andrew Garfield volvió a interpretar a Peter Parker en esta cinta. El actor regresó al rol para aparecer junto a Tobey Maguire y Tom Holland en el spiderverse que los fans esperaban desde hace meses.

El final de Spider-Man: No Way Home parece indicar que es difícil que volvamos a ver al Spider-Man de Andrew Garfield en el mismo universo que el de Tom Holland. Sin embargo, parece que la puerta está abierta a que veamos al arácnido en otras películas del universo de Sony como Venom, Morbius o Kraven the Hunter. Sin duda, Garfield sería una buena opción para interpretar a Spidey en dichas cintas ya que la noticia volvería locos a los fans.

Por otro lado, también está el hecho de que los fans han pedido a gritos que se haga The Amazon Spider-Man 3. De hecho, el 25 de diciembre la comunidad puso manos a la obra para que la petición por la tercera parte de la trilogía de Garfield se hiciera trending topic en Twitter y lo lograron.

Teniendo en cuenta que estudios como DC ya han cedido a la presión para conceder los deseos de los fans, no se antoja imposible que algo similar pueda pasar con The Amazon Spider-Man 3. Ya veremos qué decisiones toman Sony Pictures y Marvel sobre el futuro de Garfield como Spider-Man.

No está de más recordarte que toda esta información únicamente es un rumor. Así pues, tómalo con un grano de sal hasta que sea confirmado por una fuente oficial, si es que eso sucede en algún momento.

Y a ti, ¿te gustaría que Andrew Garfield volviera a interpretar a Spider-Man? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Spider-Man.

Fuente