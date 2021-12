¡Otra vez! Los Simpson también predijeron una película de Matrix en Navidad

Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Los Simpson se han convertido en una de las series más importantes en todo el mundo con más de 30 años haciendo historia. Uno de los puntos que más se le conocen, es su habilidad para predecir diferentes situaciones. Un buen ejemplo de esto es que el show ya nos había dicho que existiría una película de Matrix en temporada navideña.

Los Simpson siguen haciendo de las suyas

Una de las características más curiosas de Los Simpson sucede fuera del show, donde se les ha reconocido como una esfera de cristal que puede adivinar el futuro sin ninguna dificultad.

La serie ya nos avisó sobre nuevos presidentes, el final de Game of Thrones y que Disney compraría Fox, entre muchas otras cosas. Pero si eso no fuera suficiente, ahora se acaba de hacer viral un tweet donde afirman que la serie también predijo la nueva película de Matrix durante Navidad.

Aquí lo puedes ver:

can't believe the Simpsons predicted the Matrix Resurrections pic.twitter.com/nwDGIh5gFZ — the thicc husband & father (@lukeisamazing) December 22, 2021

Como pudiste observar, la imagen muestra un póster con Neo utilizando un gorro navideño, algo que de inmediato recordó a los fans el estreno de The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la franquicia que llegó el pasado 22 de diciembre, justo a tiempo para Navidad.

Cabe mencionar que dicha imagen fue conseguida de The Ziff Who Came to Dinner, episodio de la temporada 15, el cual se transmitió por primera vez el 14 de marzo de 2004 y donde podemos ver a Homero, Lisa y Bart disfrutando un día de cine con los hijos de Ned Flanders.

¿Qué te parece esta nueva predicción de la serie? Cuéntanos en los comentarios.

