Benny Emmanuel, actor de La CQ, quiere interpretar a Miles Morales en el MCU

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Spider-Man: No Way Home llegó a las salas de cine la semana pasada y, para sorpresa de nadie, fue un éxito rotundo en taquilla. Ante esto, no sería de extrañar que Disney y Sony continúen con su alianza para lanzar más largometrajes del superhéroe de Marvel. Mientras que el futuro de la franquicia aún es un misterio, algunos fans quieren que Miles Morales llegue a la gran pantalla e incluso ya hay actores que expresaron su interés en el papel.

El actor mexicano Benny Emmanuel, quien saltó a la fama gracias a su papel de Beto Bautista en la serie juvenil La CQ, recurrió a sus redes sociales para afirmar que está esperando que Marvel lance el casting para el papel de Miles Morales. Con esas declaraciones podemos deducir que planea audicionar para ganarse el rol y participar en una hipotética cinta live-action del superhéroe.

Yo nomás estoy esperando que Marvel suelte el casting para el Spiderman de Miles Morales. — Benny Emmanuell (@benny_emmanuel) December 23, 2021

Benny Emmanuel tiene una trayectoria artística corta, pero en los últimos años demostró su talento y nivel actoral en cintas de alto perfil como Cosas Imposibles, Sin Nombre y la controversial Chicuarotes.

Claro está, las declaraciones del actor causaron reacciones mixtas en la comunidad. Hubo quienes expresaron su apoyo, mientras que otros afirmaron que no sería el indicado para ponerse en la piel de Miles Morales, un personaje que, en los cómics, es hijo de una mujer puertorriqueña y un hombre afroamericano.

Debemos recordar que, en el momento de escribir estas líneas, no hay información confiable que confirme que una cinta protagonizada por Miles Morales esté en producción. Además, debemos recordar que Amy Pascal, productora de Sony, aseguró hace unas semanas que ya planean más películas de Spider-Man que contarán con la participación de Tom Holland.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver a Benny Emmanuel utilizar como Spider-Man? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer toda nuestra cobertura de cine.

Video relacionado: Resumen de noticias - Semana 50 de 2021

Fuente