¡Prohibido divertirse! China bloquea la versión global de Steam

El gobierno chino lo hizo de nuevo y desde la perspectiva de sus autoridades no había mejor momento para marcar de forma tajante su línea respecto al contenido de Occidente que la temporada de fiestas. Lo anterior, luego de que surgiera información que señala que la versión global de Steam fue bloqueada en cada rincón de China, impidiendo que los jugadores puedan acceder a los juegos de la plataforma de Valve.

El gobierno de China se robó la Navidad de los usuarios de Steam

En años recientes, las autoridades de China han emprendido una ofensiva contra distintos medios de entretenimiento, entre ellos los videojuegos, a través de una serie de limitaciones y prohibiciones respecto a su contenido y formas de uso. Como sucede en muchos países asiáticos, el gaming en PC es la forma dominante entre los usuarios y algunos de ellos accedían a la versión global de Steam para no lidiar con la disponible oficialmente en China, llena de limitaciones en todo sentido.

Lamentablemente, mientras muchos disfrutaban Navidad y se preparaban para jugar en sus PC, aprovechando que hay oferta interesantes por motivo de las fiestas, la realidad fue diferente para los jugadores chinos pues la versión global de Steam fue bloqueada. Diversos reportes señalaron que este fin de semana entró en marcha un bloqueo sobre dicha versión de Steam, aunque no hay información sobre lo qué pasó, ni por parte de Valve, mucho menos por las autoridades chinas.

Las restricciones de contenido ordenadas por China no tienen marcha atrás

El gobierno chino no es ajeno al acceso de algunos usuarios a la versión global de Steam y puede ser que esperaran alta actividad por ello pero no hay una razón oficial. Al mismo tiempo, no se sabe si se trata de una medida que buscaba mitigar el impacto del alto consumo de Internet por motivos de las fiestas o si se trata de un bloque permanente que dejaría a los jugadores con Steam China como única opción.

Ya que hablamos de la postura del gobierno chino respecto al contenido, te recordamos que el debut de Disney+ en ese país estuvo marcado por la censura en un capítulo de Los Simpson, demostrando que la única forma de poder hacer negocios en el país y su mercado es acatando las restricciones de contenido. Sin embargo, esto puede ser una apuesta destinada al fracaso pues incluso un juego tan exitoso como Fortnite: Battle Royale, mordió el polvo con su versión China, la cual tenía muchos cambios respecto a la propuesta original, haciéndola poco o nada atractiva para los jugadores.

