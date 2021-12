Un indie con reseñas muy positivas está disponible gratis durante las próximas 24 horas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Los regalos siguen llegando para todos los jugadores que los quieren. Lo decimos puesto que la Epic Games Store trajo otro regalo para toda la comunidad de juegos para PC. En esta ocasión se trata de Mages of Mystralia.

Lo que pasa es que ahora se están dando copias gratis de Mages of Mystralia en la Epic Games Store como parte de la promoción de Navidad. En caso de que no lo sepas, se trata de una aventura de fantasía en la que tendrás que resolver acertijos y luchar contra poderosas criaturas mientras elevas tus poderes mágicos.

“En Mages of Mystralia, juegas como Zia, una joven niña que descubre que ha nacido con un innato sentido de la magia. Pero por desgracia, la magia ha sido prohibida, por lo que emprenderá un viaje en solitario para intentar lograr el control de sus poderes. En su camino conoce a otros magos exiliados, descubre runas con propiedades mágicas y aprende a combinar esas runas en millones de formas distintas para lograr conjuros totalmente nuevos”, señala la descripción oficial del juego.

Cabe mencionar que Mages of Mystralia tiene reseñas "muy positivas" en Steam. Así pues, queda claro que es un juego que ha dejado muy satisfechos a la mayoría de jugadores que lo han probado.

¡Aprovecha el regalo!

Un punto importante es que Mages of Mystralia sólo estará disponible por tiempo limitado, al igual que otros regalos de la Epic Games Store. Como otros regalos de Navidad, Mages of Mystralia únicamente se podrá conseguir durante 24 horas. Así pues, tienes hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 28 de diciembre para añadirlo a tu colección.

Para conseguir Mages of Mystralia gratis sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

¿Cómo conseguirMages of Mystralia gratis?

Da clic aquí para ir a la página de Mages of Mystralia[ en la Epic Games Store

Da clic en el Botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra

Presiona Realizar Pedido

Puedes ver Mages of Mystralia en acción en el siguiente trailer:

La Epic Games Store dará más regalos durante los próximos días

¿Quieres más? No te preocupes, la Epic Games Store todavía tiene sorpresas bajo la manga. Lo decimos puesto que aún quedan 3 días de regalos en la Epic Games Store.

Desde el pasado 15 de diciembre, la tienda de juegos para PC está regalando juegos a su comunidad cada 24 horas. Entre los juegos que la compañía ya entregó se encuentran Control, Prey, Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, Loop Hero y muchos otros.

Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que la Epic Games Store aún no revela la identidad de los próximos regalos que tiene preparados. Así que toca ser paciente para conocer cuáles son los próximos juegos gratis que podremos conseguir. En LEVEL UP estaremos al pendiente todos los días para contarte cuáles son los nuevos regalos.

¿Qué te han parecido los regalos de la Epic Games Store? Cuéntanos en los comentarios.

