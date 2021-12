Años antes del iPhone, un dispositivo quería que el Game Boy tuviera su propio Siri

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Una de las consolas más exitosas de todos los tiempos es el Game Boy, portátil que marcó a diferentes generaciones con todos sus modelos. Si tuviste uno en los 90 sabrás muy bien que sus capacidades eran impresionantes. Pero, ¿te imaginas si hubiera ofrecido aún más? Pues un dispositivo buscaba conseguirlo y lo acaban de mostrar a detalle.

¿Te imaginas navegar en internet con tu Game Boy?

El primer Game Boy se lanzó en 1989 y no tardó en convertirse en un tremendo éxito gracias a sus posibilidades de jugar donde fuera, e incluso ofrecer juegazos como Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link's Awakening y, por supuesto, los primeros títulos de Pokémon.

A esas alturas era difícil imaginar que la consola podría ofrecer aún más, sin embargo, existió un accesorio llamado Page Boy, que buscaba revolucionar completamente la portátil y ofrecer un buscador web.

Aquí lo puedes ver:

El video fue compartido por DidYouKnowGaming. Se trata de una investigación de Liam Robertson en donde nos habla de este impresionante dispositivo que era desconocido hasta ahora. Como pudiste observar, el Page Boy, creado por Eddie Gill, utilizaba ondas de radio para conectarse a internet.

Gracias a esto, compartía un motor de búsqueda llamado Pregúntale a Mario (algo similar a lo que tenemos ahora con Alexa o Siri), donde cada usuario podría escuchar la voz del fontanero mientras exploraba la web.

Además, contaba con una herramienta llamada Game Boy TV, la cual serviría para que Nintendo mostrara anuncios sobre nuevos juegos y material audiovisual en general.

Según la información compartida, Gill presentó la idea a la compañía en 1999 con su intención de lanzarla al mercado americano. No obstante, Nintendo la descartó y no se supo nada del Page Boy hasta ahora.

¿Crees que fue un error que Nintendo no lanzará el accesorio? Cuéntanos en los comentarios.

