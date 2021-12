Nicolas Cage podría volver como Ghost Rider en la nueva película de Doctor Strange

Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

El MCU tuvo un año impresionante con el estreno de diferentes películas como Eternals, Black Widow y Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, parece que Marvel solamente nos dio una probada de la locura que viene en camino con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Son tantas las posibilidades con esta producción que ya hay rumores de un posible regreso de Nicolas Cage como Ghost Rider.

Nicolas Cage vuelve a sonar para interpretar al personaje

Fue hace unos días que Doctor Strange in the Multiverse of Madness compartió su primer trailer y nos dio una probada de todo lo que le espera a su protagonista, junto a Wanda Maximoff.

La película está planeada para llegar en mayo del próximo año y ya ha comenzado a generar un sinfín de rumores. Uno de ellos es la posible aparición de Nicolas Cage como Ghost Rider, quien volvería a interpretar al personaje después de las películas de 2007 y 2012.

#MultiverseOfMadness Nicolas Cage appears as Johnny Blaze and initially refuses to help at first. His Ghost Rider will be very powerful and will even mention/tease Mephisto. pic.twitter.com/smneXfv4Fq — Moth Culture (@Moth_Culture) December 26, 2021

Cabe mencionar que el rumor inició hace unos meses cuando apareció una imagen de Johnny Blaze ayudando a Doctor Strange, situación que ayudó a pensar que en Marvel Studios estarían buscando la forma de incluir al veterano actor y a su versión de Ghost Rider en la cronología oficial del MCU.

Además, todo indica a que el antihéroe tendría un papel destacable como aliado, rol que en un principio no aceptaría, pero que al final tomaría para ayudar al equipo de Doctor Strange y compañía.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Por supuesto que todo se trata de simples rumores y no nos queda más que esperar el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde podremos conocer qué sorpresas nos aguardan en la próxima entrega de Marvel Studios.

¿Te gustaría ver de vuelta a Cage como Ghost Rider? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Fuente