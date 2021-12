Se filtra supuesta ventana de lanzamiento para God of War Ragnarök; estaría más cerca de lo que crees

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

God of War Ragnarök es, posiblemente, el juego más esperado que Sony Interactive Entertainment tiene en camino. Después de un retraso, parece casi un hecho que lo veremos en algún punto de 2022 y ahora una nueva filtración nos hace pensar que le podremos poner las manso encima antes de lo que muchos esperábamos.

Lo que pasa es que PlayStation Game Size, cuenta que filtra información que encuentra en la base de datos de la PlayStation Store, notó un detalle interesante en la ficha de God of War Ragnarök. Resulta que dice que el esperado juego de Santa Monica Studio debutará el 30 de septiembre de 2022.

El 30 de septiembre de 2022 será un viernes y Sony suele lanzar sus lanzamientos más importantes en ese día de la semana. Dicho esto, también se trata del último día del tercer trimestre del año. Por lo anterior, se cree que se trata únicamente una fecha provisional que Sony registró en su base de datos.

Ahora bien, lo que esta filtración sí podría indicarnos es que el plan de PlayStation es que God of War Ragnarök debute en algún punto del verano. Es decir, que puso la fecha del último día del tercer trimestre del año para señalar que su plan es que debute por esas fechas. Con esto en mente, ver God of War Ragnarök entre agosto y septiembre no resulta para nada descabellado.

¿Debería creer la supuesta fecha de estreno de God of War Ragnarök?

Eso sí, no está de más recordarte que esta información no es oficial. Si bien PlayStation Game Size ha filtrado información y fechas de lanzamiento de forma correcta en el pasado, sus métodos no son infalibles. A eso hay que sumarle que siempre existe la posibilidad de que God of War Ragnarök sufra otro retraso y que lo veamos hasta finales de año o incluso a inicios de 2023.

Dicho lo anterior, seguramente más de un fan se emocionará al saber que ya hay por lo menos una posible pista de la ventana de lanzamiento de God of War Ragnarök. En especial cuando muchos creían que lo más probable es que debutara hasta finales de año. Por el momento no queda otra más que estar pendiente y esperar a que Sony Interactive Entertainment comparta más información al respecto.

Y tú, ¿cuándo crees que debutará God of War Ragnarök? ¿Es el juego que más esperas para 2022? Cuéntanos en los comentarios.

God of War Ragnarök está en desarrollo para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con la nueva aventura nórdica de Kratos y Atreus.