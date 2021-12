Top Esports gana la Demacia Cup 2021

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Top Esports ganó su segunda Demacia Cup consecutiva venciendo a FunPlus Phoenix en la gran final. El torneo chino de League of Legends terminó este fin de semana luego de poner a 17 equipos de la LPL, 4 equipos amateur y 3 escuadras de la LDL en acción.

El camino de los playoffs fue sencillo para Top Esports, pero su oponente en la gran final demostró ser más duro que el resto. Aunque TES perdió el pŕimer par de juegos de la serie y FPX estuvo a punto de quedarse con el trofeo, el equipo logró remontar el partido 3 - 2 contra los excampeones mundiales. El jugador más valioso de la serie fue el jungla Gao "Tian" Tian-Liang, quien brilló contra su viejo equipo.

Acorde al reglamento, las 4 escuadras de la LPL que representaron a China en Worlds 2021 recibieron un pase directo a cuartos de final. TES no se encontraba en ese grupo, así que tuvo que jugar desde la fase de grupos donde ganó contra Team WE y aseguró su lugar en los playoffs.

WE ARE YOUR 2021 DEMACIA CUP CHAMPIONS🏆 pic.twitter.com/ODOIbs67ng