Dragon Ball Super: parece que veremos a Trunks y Goten como adolescentes en la nueva película

Dragon Ball Super: Super Hero, la próxima película de Dragon Ball, está emocionando a la comunidad por dar protagonismo a Guerreros Z que se sentían en el retiro. Por esto emociona que información apunta a que Trunks y Goten podrían aparecer en la nueva película en sus versiones adolescentes.

Lo que pasa es que, recientemente, el sitio oficial de Dragon Ball Super: Super Hero se actualizó con nueva información. En ella confirman que Takeshi Kusao, actor de voz de Trunks, formará parte del elenco oficial de Super Hero.

Esta información parece confirmar que veremos a Trunks como parte de Dragon Ball Super: Super Hero. Ya que la versión regular de este personaje suele estar acompañado de Goten, se antoja muy posible que veamos ambos peleadores en sus versiones de adultos jóvenes.

La razón por la que se espera que veamos a Trunks joven adulto y no a Trunks del futuro o Trunks niño es por el punto en el que se llevará a cabo esta historia. Lo que pasa es que Dragon Ball Super: Super Hero presentará a Pan, hija de Gohan y Videl, de 3 años. Esto quiere decir que en Super Hero, Trunks y Goten tendrían entre 16 y 17 años.

Si bien tiene mucho sentido que vayamos a ver a Trunks y Goten como adolescentes, la realidad es que tampoco es momento de emocionarse. Después de todo, puede ser que la participación de Kusao sea parte de un flashback o algo similar.

