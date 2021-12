Eligen a Zelda: Breath of the Wild como el mejor videojuego de la historia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Nos llega una interesante noticia relacionada con uno de los principales títulos del Nintendo Switch, ya que se acaba de compartir que se eligió a The Legend of Zelda: Breath of the Wild como el mejor videojuego de la historia, según una encuesta en Japón.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es la última entrega de la popular saga de Nintendo que sorprendió a todos con sus novedades. Gracias a este título, pudimos ver una interesante historia que combinó perfectamente con un gameplay nunca antes visto en Hyrule.

Link sorprendió a todos en su última aventura

El título se convirtió en el GOTY de 2017 y parece que sigue siendo el favorito de los gamers, ya que en una encuesta realizada por TV Asahi, en Japón, se eligió al juego de The Legend of Zelda como el mejor de la historia.

Dicha encuesta obtuvo más de 50,000 votos de los gamers japoneses, quienes no dudaron en poner la última entrega de Link y Zelda en lo más alto.

Aquí puedes ver el top 20 de los resultados:

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2. Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

3. FINAL FANTASY VII

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Splatoon 2

6. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Chrono Trigger

9. Final Fantasy X

10. Super Mario Bros 3

11. Pokémon Diamond & Pearl

12. Super Mario Kart

13. Undertale

14. Pokémon Sword & Shield

15. Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen

16. Kingdom Hearts II

17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

19. Suikoden II

20. Minecraft

Como pudiste observar, la lista nos muestra perfectamente cuáles son los gustos de los gamers de aquel país y seguramente coincidirás con la mayoría, aunque también habrá uno que otro que no entenderás el por qué de su elección.

Sin embargo, como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros y si no encontraste tu juego favorito en los primeros 20, tal vez lo hagas en la lista completa con 100 títulos, la cual puedes encontrar aquí.

¿Estás de acuerdo con la elección de los japoneses? Cuéntanos en los comentarios.

