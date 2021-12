The Witcher y Arcane entre las series más pirateadas de 2021

Editorial: Series / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Sin lugar a dudas, 2021 fue un gran año para los fanáticos de las series, pues se estrenaron producciones de alto presupuesto que lograron llamar la atención del público, aunque ciertamente no todas sobrevivieron al hype. Claro está, muchas de estas mega producciones empezaron a circular en sitios de piratería a pocas horas de su estreno y ya reúnen miles de reproducciones y descargas.

Pese a que existen plataformas como Netflix, HBO Max y Disney+, las cuales permiten ver decenas de películas y series a un precio relativamente económico, aún hay personas que recurren a la piratería para ver las producciones más populares del momento.

¿Cuáles fueron las series más pirateadas de 2021?

Para sorpresa de nadie, las producciones que más llamaron la atención del público son las de Marvel. Según datos del sitio web TorrentFreak, WandaVision y Loki se posicionan en el primer y segundo lugar de las series más pirateadas de 2021, respectivamente.

Por otra parte, The Witcher, serie protagonizada por Henry Cavill y que recientemente estrenó su segunda temporada, está en tercer lugar. El resto del top 5 lo completa Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye. Sobresale que Arcane, el show animado de League of Legends, aparece hasta el puesto número 9.

A continuación, te compartimos la lista de las series más pirateadas de 2021:

Imagen vía TorrentFreak

Es importante señalar que los cálculos de TorrentFreak solo contemplaron las estadísticas públicas de algunos sitios de piratería como BitTorrent. Además, tampoco se incluyeron los datos provenientes de países como China. Al tener esto en mente, no debería sorprendernos que producciones muy populares y exitosas como El Juego del Calamar y La Casa de Papel no aparecieran en la lista.

Pero cuéntanos, ¿te sorprenden los resultados? Déjanos leerte en los comentarios.

