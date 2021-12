La campaña de Kickstarter del control definitivo de GameCube es cancelada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Hace unas semanas te platicamos del Panda Controller, un mando especial de GameCube que busca ser la opción definitiva para los jugadores competitivos de Super Smash Bros. Este ambicioso proyecto dio inicio su campaña de Kickstarter y rápidamente logró reunir miles de dólares gracias al apoyo de la comunidad. Lamentablemente, esta mañana salieron a la luz noticias poco alentadoras.

A través de una publicación en su sitio web, Panda Global, compañía responsable del proyecto, dio a conocer que tomó la difícil decisión de cancelar la campaña de Kickstarter y reembolsar todo el dinero. Al momento de escribir estas líneas, la campaña recaudó casi $40 MDP en fondos gracias a las contribuciones de 14,714 patrocinadores.

Aunque no lo creas, Nintendo no tuvo nada que ver en este desafortunado caso. En su lugar, Panda Global afirmó que su socio de fabricación en China actualmente sufre de apagones continuos, los cuales están ralentizando su línea de producción más de lo que ya estaba por la escasez de piezas y la contingencia sanitaria.

Debido a esto, la organización afirma que ya no puede garantizar la fecha de envío original de los controles y actualmente desconoce cuál será la nueva ventana de lanzamiento. Por ello, no consideró que era correcto retener los fondos de los patrocinadores por un periodo indefinido.

An important and unfortunate update on the Panda Controller Kickstarter. But we’re still very excited for the future.



Read: https://t.co/KJJTeOIs9i pic.twitter.com/burv2FZ3Ru