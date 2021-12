Fans piensan que el remaster de Tony Hawk's Pro Skater 3 está en camino

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Ya han pasado más de 2 décadas del ascenso de los deportes extremos al mainstream y aquella época en que las patinetas y los expertos en ellas eran grandes figuras. Esos años fueron muy bien aprovechados por los videojuegos, en especial por la franquicia Tony Hawk's Pro Skater que vivió la gloria y la caída. Sin embargo, justo cuando se pensaba que ese pasado estaba más que enterrado, Vicarious Vision sorprendió con Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 y ya que los resultados fueron buenos la expectativa es que la tercera entrega también reciba el mismo tratamiento y esto podría ser una posibilidad.

¿El regreso de Tony Hawk's Pro Skater 3 es inminente?

Luego del exitoso debut de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, surgieron rumores de que Tony Hawk's Pro Skater 3 recibiría el mismo tratamiento que las 2 entregas principales, a la mitad entre un remake y una remasterización. Aunque todavía no hay nada oficial, algunos fans piensan que hay avisos escondidos en publicaciones de la franquicia que lo anticipan, como la reciente postal navideña que se publicó en el sitio oficial de Twitter, la cual esconde un easter egg que ha emocionado a los seguidores:

…and Jolly Ollies to ALL! 🙌🛹 https://t.co/iJOLREXIf2 pic.twitter.com/DyneTVeUFA — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) December 25, 2021

En la parte posterior, justo en la base del anuncio espectacular, se puede leer "12 < 312", algo que por sí solo no dice nada, pero que también está presente en la postal de Halloween publicada en noviembre pasado. De ahí que, apelando a la mera especulación de los fans, se piense que ese "12" hace referencia a Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, pero eso es "menor que" 312, siendo el "3" la supuesta pista que indicaría la llegada de la remasterización de Tony Hawk's Pro Skater 3, juego que también gozó de éxito y que lució la propuesta de la franquicia en consolas de nueva generación de la época como el PlayStation 2 y el Nintendo GameCube.

Hasta el momento, no hay nada oficial sobre una remasterización de Tony Hawk's Pro Skater 3, pero no sería nada extraño pues el regreso de la franquicia ha sido bueno. Asimismo, no hay que olvidar que este mismo año Jess Margera, miembro del grupo CKY, quien participó en la banda sonora de Tony Hawk's Pro Skater 3, insinuó que hay una nueva entrega de la franquicia en camino.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - VIDEO RESEÑA

Fuente