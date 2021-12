¡Va con todo! Hideo Kojima revela que trabaja en 2 juegos

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Luego del lanzamiento de Death Stranding, los fans de Hideo Kojima se preguntan por lo que sigue y aunque su compañía, Kojima Productions, abrió una división en Estados Unidos especializada en proyectos que no son videojuegos, es un hecho que el creativo seguirá en el gaming, al menos por el momento. ¿Qué depara el futuro para el creativo japonés? Pues él mismo se encargó de decirlo y hay grandes planes tomando forma.

Un artículo realizado por Famitsu recopiló los planes de más de 100 creativos para 2022 y uno de los entrevistados fue Hideo Kojima, padre de Metal Gear, a quien le bastaron unas cuantas palabras para encender de nuevo el hype que se sigue manteniendo en torno a sus proyectos. En ese sentido, el genio japonés reveló que trabaja en 2 juegos; el primero de ellos se trata de un "gran título" por lo que se piensa que se trata de algo prioritario en este momento tanto para él como para Kojima Productions. El segundo, se trata de algo que ha sido definido por Kojima como un "juego desafiante" aunque no dejó clara la escala del proyecto.

