Estimaciones señalan que Switch triunfó durante 2021 en Europa

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

2021 está llegando a su fin y eso significa que los balances que dan cuenta del desempeño comercial de videojuegos y consolas en los mercados más importantes. En el caso de Europa, la información está por revelarse y recién se presentó una estimación de los resultados y siguiendo la tendencia de años recientes, Nintendo Switch se perfila para ser la consola más vendida del continente, aunque PlayStation 5 va avanzando y logró el éxito en algunos mercados.

De acuerdo con información de Christopher Dring, jefe de Gamesindustry.biz, 2021 es otro año que se sumará a la lista de éxitos de Switch pues los resultados preliminares indican que ha sido la más vendida en Europa, mercado que ha dominado y que ha mantenido con el lanzamiento de Switch OLED, modelo que debutó este año y que fue muy bien recibido por el mercado.

En cuanto al balance general, Switch habría sido la consola dominante en Europa, pero respecto a los resultados de cada mercado, PlayStation 5 habría hecho lo propio en Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

So getting closer to the big 2021 review. Another year dominated by Nintendo Switch across a bunch of European territories, although PlayStation 5 looks set to be the leader in UK, plus smaller markets like Sweden, Denmark and Finland