Están regalando un indie multijugador increíblemente divertido

El espíritu de Navidad todavía no termina. Lo decimos porque todavía hay regalos para reclamar en la Epic Games Store. De hecho, ya puedes reclamar una copia de Moving Out para que pases un buen rato en compañía.

Sí, leíste bien: Moving Out es el nuevo regalo de la Epic Games Store. Si no lo conoces, te contamos que se trata de un juego multijugador similar a Overcooked!, pero sin el elemento culinario. Aquí tu objetivo será coordinar con amigos para poder organizar una mudanza caótica.

“Moving Out es un divertidísimo simulador basado en la física que revolucionará las bases de los juegos cooperativos. ¿Estás listo para comenzar tu carrera como transportista? Como técnico certificado en arreglos mobiliarios y mudanzas, tendrás la oportunidad de encargarte de mudanzas por toda la bulliciosa ciudad de Packmore. Puede que Smooth Moves no sea la compañía de mudanzas más grande, pero no hay encargo demasiado peligroso o que se le pueda resistir a este equipo de ambiciosos trabajadores. ¡Amplia tu negocio hasta llegar a lo más alto, contrata variopintos personajes y salva tu ciudad de los peligros que amenazan al mobiliario!”, señala la descripción oficial del juego.

Ten en cuenta que Moving Out sólo estará disponible por tiempo limitado, al igual que otros regalos de la Epic Games Store. Como otros regalos de Navidad, Moving Out únicamente se podrá conseguir durante 24 horas. Así pues, tienes hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 29 de diciembre para añadirlo a tu colección.

Para conseguir Moving Out gratis sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

¿Cómo conseguirMoving Out gratis?

Da clic aquí para ir a la página de Moving Out en la Epic Games Store

Da clic en el Botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra

Presiona Realizar Pedido

Puedes ver Moving Out en acción en el siguiente trailer:

Aún quedan un par de días de regalos en la Epic Games Store

Ten en cuenta que la promoción de Navidad de Epic Games está por terminar, pero aún tiene un par de regalos para la comunidad.

Desde el pasado 15 de diciembre, la tienda de juegos para PC está regalando juegos a su comunidad cada 24 horas. Entre los juegos que la compañía ya entregó se encuentran Control, Prey, Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, Loop Hero y muchos otros.

Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que la Epic Games Store aún no revela la identidad de los últimos 2 regalos que tiene preparados. Así que toca ser paciente para conocer cuáles son los próximos juegos gratis que podremos conseguir. En LEVEL UP estaremos al pendiente todos los días para contarte cuáles son los nuevos regalos.

¿Qué te han parecido los regalos de la Epic Games Store? Cuéntanos en los comentarios.

