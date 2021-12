Vanguard, título de Remedy, tendrá versión para móviles gracias a Tencent

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Remedy Entertainment trabaja en esperados proyectos como Alan Wake 2, pero también tiene algunas sorpresas ya en desarrollo. Una de ellas es Vanguard, nombre clave de su próximo shooter multijugador con enfoque free-to-play.

Por medio de un comunicado, el estudio confirmó una asociación con Tencent que hará posible la distribución de Vanguard en todo el mundo. El acuerdo también es importante por otra razón: el gigante chino se encargará de hacer una versión del juego para móviles.

Remedy aprovechó la oportunidad para hablar un poco más sobre el proyecto y su propuesta. Asimismo, reveló en qué fase de su desarrollo se encuentra.

Por si no lo recuerdas, Tencent adquirió una parte de Remedy en mayo de este año. Gracias a esto, las compañías trabajarán juntas para que Vanguard llegue a manos de la mayor cantidad de jugadores en todo el mundo.

Remedy se encargará del desarrollo completo del juego y de su distribución en Occidente. Mientras que Tencent se enfocará en localizarlo y distribuirlo en diversos países de Asia. Por otro lado, la compañía china tiene los derechos de la IP para crear y lanzar una versión para móviles.

Tencent cubrirá los gastos de desarrollo y publicación de dicho proyecto. También sabemos que habrá reparto de ingresos separados para la versión de móviles.

“Remedy y Tencent serán responsables de sus propios costos de publicación y operación del juego en sus respectivos territorios mientras comparten una parte de los ingresos después de la recuperación de los costos de desarrollo”, confirmaron los estudios.

