Nintendo comparte los juegos más descargados de la eShop japonesa durante 2021

Ya solo le quedan un par de días a este año y, como era de esperarse, se siguen compartiendo listas de lo más destacable. Una de ellas la acaba de compartir Nintendo y te muestra los juegos que fueron más descargados en la eShop japonesa.

Monster Hunter Rise se convirtió en el éxito más grande del Switch en Japón

La tienda del Nintendo Switch tuvo un gran año recibiendo diferentes títulos que se convirtieron en el agrado de los usuarios. Es debido a esto, que sus encargados quieren que sepas cuáles fueron los más populares en Japón.

Como te puedes imaginar, esta lista está encabezada por Monster Hunter Rise, por lo que al menos en su primer lugar no tuvo sorpresas. Aún así, te compartimos los demás juegos que lograron colarse en ella.

Aquí puedes ver el top 15 de los juegos más descargados este año en la eShop japonesa:

1. Monster Hunter Rise

2. Among Us

3. Pokémon Brilliant Diamond

4. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

5. Pokémon Shining Pearl

6. Human Fall Flat

7. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Minecraft

10. Super Smash Bros. Ultimate

11. 51 Worldwide Games

12. Mario Party Superstars

13. Animal Crossing: New Horizons

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Overcooked! 2

Como pudiste observar, los usuarios del Switch en Japón no se diferencian tanto de los fans americanos y decidieron usar su tiempo en 2021 para jugar algunas de las joyas más importantes de la consola.

Ahora, solamente queda esperar para conocer cuáles serán los títulos más exitosos del próximo año, cuando lleguen lanzamientos tan importantes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 y Pokémon Legends: Arceus.

¿Qué te parece la lista de los juegos más descargados? Cuéntanos en los comentarios.

