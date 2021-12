¿Qué viene para el Xbox Series X/S en 2022? Aquí te mostramos los juegos más esperados

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Microsoft está consiguiendo un tremendo éxito con Xbox Series X/S, consolas que ya cumplieron su primer año en el mercado y que nos deleitaron con diferentes propuestas que conquistaron de inmediato a sus usuarios. 2021 ya está a punto de terminar y ahora toca apuntar a todo lo que nos espera el próximo año con juegos importantes. Sigue leyendo para saber de cuáles se tratan.

Senua's Saga: Hellblade II será uno de los mejores exclusivos de 2022

Si eres uno de los jugadores que no pudo esperar y que ya lleva tiempo con las consolas de última generación de Microsoft, estamos seguros que pudiste disfrutar durante 2021 juegos como The Ascent, The Medium, Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator y Forza Horizon 5, entre otros.

Para fortuna de todos los usuarios de Xbox, todo indica a que las consolas tendrán un gran año en 2022, tiempo en el que se podrán gozar algunas joyas que te dejarán sin palabras.

Aquí puedes ver los principales juegos exclusivos que llegarán a Xbox en 2022:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - 28 de abril

Halo Infinite - (Campaña multijugador) Mayo 2022

Redfall - Verano 2022

Scorn - 2022

Forza Motorsport 8 - 2022

Senua's Saga: Hellblade II - 2022

Starfield - 11 de noviembre 2022

Como pudiste observar, el catálogo de los títulos que vienen a Xbox Series X/S es impresionante, y estamos seguros que las opciones abarcan todos los gustos de los jugadores en dicho hardware.

Además, uno de los mejores puntos es que todos los gamers que cuenten con una suscripción a Xbox Game Pass podrán probar casi todos los juegos de la lista desde el día 1, y sin pagar más por ellos.

Ahora solo queda contar los días para comenzar a jugar cada una de estas promesas que marcarán el año en el Xbox Series X/S.

¿Qué te parecen los títulos que llegarán a las consolas de Microsoft en 2022? Platícanos en los comentarios.

