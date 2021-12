Registro revela supuesta fecha de estreno de Sonic Frontiers

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Si bien SEGA dejó dar un vistazo al nuevo juego de Sonic a mediados de 2021, no fue sino hasta diciembre que reveló oficialmente Sonic Frontiers. Desafortunadamente, en el avance no se presentó mucho más que una genial secuencia 3D y más tarde pudimos saber más sobre su trama, por lo que aún no sabemos la fecha de estreno del juego, pero acaba de surgir información que revela cuando estaría disponible.

Hasta el momento, SEGA sólo ha hablado de la ventana de lanzamiento de Sonic Frontiers, que está agendada para la temporada de fiestas de fin del próximo año. Dicho esto, se espera que SEGA defina el día preciso más adelante, conforme nos acerquemos a este periodo.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Cuál es la fecha de estreno de Sonic Frontiers?

Sin embargo, al parecer ya hay una fecha prevista y sería el 15 de noviembre. Sabemos esto gracias a PlayStation Database (vía PlayStation Game Size), que como su nombre lo indica, es una base de datos que contiene información sobre los juegos que están disponibles o llegarán a los sistemas de Sony.

Es importante recordarte que se trata de información extraoficial, por lo que te recomendamos tomarlo como una posibilidad. No obstante, debes saber que el 15 de noviembre entra en el periodo de fiestas de fin de año y que cae en un martes, un día común para lanzar videojuegos; de hecho, los estrenos de SEGA acostumbran ocurrir en martes.

Por otro lado, es posible que la fecha sea la que SEGA tiene prevista hasta el momento y que pretende cumplir, pero siempre existe la posibilidad de que el desarrollo del proyecto se prolongue y el estreno termine por retrasarse.

Por si te lo perdiste: Sonic Frontiers contará con actores reconocidos para dar las voces a Sonic y sus amigos.

🚨 According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022



🟨 Maybe it's Just Place-Holder !



🟧 #PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

¿Estás esperando la nueva aventura de Sonic? Cuéntanos en los comentarios.

Sonic Frontiers aún no tiene fecha de estreno, pero debutará a finales de 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

Video relacionado: Sonic Frontiers - Tráiler de Revelación | Game Awards 2021

Fuente