Fallece John Madden, leyenda de la NFL que dio nombre a la saga Madden

Se trata de una tarde triste para el mundo del deporte. Lo decimos ya que trascendió la noticia del fallecimiento de John Madden, leyenda de la NFL que fue jugador, entrenador y comentarista de la liga de futbol americano más importante a nivel internacional.

Por medio de un comunicado, la NFL confirmó que John Madden falleció de ”forma inesperada” en la mañana del 28 de diciembre de 2021. El legendario icono del deporte estadounidense tenía 85 años al momento de su fallecimiento.

“De parte de toda la familia de la NFL, extendemos nuestras condolencias a Virginia, Mike, Joe y sus familias. Todos lo conocemos como el entrenador de los Oakland Raiders que forma parte del Salón de la Fama y por un comunicador que trabajó para cada televisora importante, pero más que eso, era un devoto esposo, padre y abuelo.

Nadie amaba el futbol tanto como el Entrenador. Él era el futbol. Era un interlocutor increíble para mi y muchos otros. Nunca habrá otro John Madden y siempre estaremos en deuda con él por hacer todo lo que hizo para que el futbol americano y la NFL sean lo que son hoy”, mencionó Roger Coodell, comisionado de la NFL, en un comunicado.

